В одному з університетів Туреччини сталася стрілянина, є загиблі (відео)

Вогонь по своїх колегах відкрив один із співробітників педагогічного факультету.

В університеті Османгазі у місті Ескішехір на заході Туреччини сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше чотири людини, ще три людини отримали поранення.

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За попередньою інформацією, стрілянина сталася на третьому поверсі будівлі педагогічного факультету близько 15:00, повідомляє NTV. Вогонь по своїх колегах відкрив науковий співробітник університету. Мотиви його вчинку в даний час не встановлені.

На даний момент відомо, що внаслідок стрілянини вбито заступника декана, секретаря, наукового працівника і викладача педагогічного факультету.

До будівлі, де сталася стрілянина, викликавши велику паніку, прибули поліцейські і машини швидкої допомоги.

Співробітникам служби безпеки університету вдалося затримати стрілка. Його доставили в поліцейський відділок.