Південна Осетія просить світ визнати її незалежність

Парламент Південної Осетії звернувся до Генерального секретаря ООН, Президента, Ради Федерації і Державної думи Росії, а також до глав держав і парламентів СНД і країн Європейського Союзу з проханням про визнання незалежності Республіки Південна Осетія.

Як повідомляє News.ru з посиланням на "Кавказький вузол", в документі наголошується наступне: "Прагнення народу Південної Осетії до визнання своєї незалежності відповідає Статуту ООН та іншим загальновизнаним міжнародно-правовим актам".

На думку парламентаріїв, після проголошення і визнання незалежності Косово, принцип територіальної цілісності держави вже не може вважатися очолюючим. Як відомо, офіційний Тбілісі не визнав незалежність Косово.

Як один з доводів на користь визнання незалежності республіки парламентарії указують «на неможливість співіснування Грузії та Республіки Південна Осетія в одній державі», а також на те, що більшість населення республіки мають російське громадянство.

Крім того, на думку депутатів, за підсумками референдуму 12 листопада 2006 року, "народ Південної Осетії в черговий раз підтвердив свою рішучість продовжувати будівництво суверенної, демократичної, правової держави - суб`єкта міжнародного права - і добиватися його визнання міжнародним співтовариством". Тоді за незалежність республіки, за даними ЦВК Південної Осетії, проголосувало 99% тих, хто прийшли на виборчі дільниці.

Як пише Осетинське радіо і телебачення, президент Едуард КОКОЙТИ зустрівся з молоддю і громадськістю. Він заявив, що в Декларації незалежності держави Косово більше плюсів для Південної Осетії, ніж для самого Косово.

"Ми це використовуватимемо на шляху до досягнення своєї мети - визнання Південної Осетії. Для Грузії ж є один вихід: швидко і беззастережно визнати Республіку Південна Осетія. Це єдиний шлях, який гарантує стабільність", - підкреслив глава невизнаної республіки.

"Комерсант" нагадує, що 20 лютого Е.КОКОЙТИ, який знаходився в Москві, не виключив, що "вже цього року окремі держави почнуть процес визнання Абхазії та Південної Осетії, і не обов`язково, що першою буде Росія". За його словами, Цхінвалі вже веде переговори з рядом держав з приводу визнання. У Росії ж, повідомив лідер Південної Осетії, "є новий план підтримки невизнаних республік і вона має намір активно запроваджувати його в життя". Сенс цього плану, за визнанням Е.КОКОЙТИ, полягає в "підтримці інтересів громадян РФ, які проживають на територіях Південної Осетії та Абхазії". За деякими даними, Росія, не визнаючи де-юре ці дві республіки, може вибудовувати з ними відносини як з самостійними державами.

Як повідомлялося, 21 лютого президент ще однієї невизнаної республіки – Абхазії - Сергій БАГАПШ заявив, що він, а також глави Південної Осетії та Придністров`я найближчим часом підготують план дій по отриманню незалежності. "Протягом тижня - десяти днів відбудеться зустріч глав трьох невизнаних республік, де ми виробимо основний план наших подальших дій", - сказав тоді С.БАГАПШ.