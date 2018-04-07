У США розбився військовий гелікоптер Apache, загинули військові

Гвинтокрил зазнав аварії під час тренувального польоту.

В штаті Кентуккі в США розбився військовий вертоліт AH-64E Apache недалеко від військової бази Форт Кемпбелл, у результаті чого загинули двоє військових, які знаходились на борту.

Читайте такожСША вперше застосували гелікоптер Apache проти ІД

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бази на сторінці у Facebook.

Зокрема повідомляється, що гвинтокрил зазнав аварії під час тренувального польоту напередодні ввечері, 6 квітня 2018 року.

"Загинули двоє військовослужбовців, які перебували на борту, їхні імена поки не називаються", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці катастрофи працюють рятувальники. Причина та обставини події встановлюються.