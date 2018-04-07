У США розбився військовий гелікоптер Apache, загинули військові
21:31, 07 квітня 2018Світ
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Гвинтокрил зазнав аварії під час тренувального польоту.
Ілюстрація / REUTERS
В штаті Кентуккі в США розбився військовий вертоліт AH-64E Apache недалеко від військової бази Форт Кемпбелл, у результаті чого загинули двоє військових, які знаходились на борту.
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Про це йдеться в повідомленні прес-служби бази на сторінці у Facebook.
Зокрема повідомляється, що гвинтокрил зазнав аварії під час тренувального польоту напередодні ввечері, 6 квітня 2018 року.
"Загинули двоє військовослужбовців, які перебували на борту, їхні імена поки не називаються", - йдеться в повідомленні.
Наразі на місці катастрофи працюють рятувальники. Причина та обставини події встановлюються.
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