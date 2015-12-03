У США розбився військовий гелікоптер Apache: є загиблі

Під час тренувального польоту неподалік військової бази Армії США Форт Кемпбелл упав гелікоптер AH-64D Apache.

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Про це повідомляє видання Тennessean, з посиланням на представника війскової бази Алена Хілла.

У катастрофі загинули двоє пілотів, які були на борту гелікоптера. Під час тренувального польоту в 12 км від бази гелікоптер упав у воду та потонув.