У США розбився військовий гелікоптер Apache: є загиблі
12:57, 03 грудня 2015Світ
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На борту було двоє пілотів.
REUTERS
Під час тренувального польоту неподалік військової бази Армії США Форт Кемпбелл упав гелікоптер AH-64D Apache.
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Про це повідомляє видання Тennessean, з посиланням на представника війскової бази Алена Хілла.
У катастрофі загинули двоє пілотів, які були на борту гелікоптера. Під час тренувального польоту в 12 км від бази гелікоптер упав у воду та потонув.
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