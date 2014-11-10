Путін заявив, що бойовики не контролюють місце падіння Боїнгу-777

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«Вважаю, що посилання на те, що територія падіння контролюється так званими проросійськими сепаратистами, абсолютно неспроможне, тому що не вони, а протилежна сторона постійно обстрілює цю ділянку території. І це не дозволяє в повному обсягу працювати в зоні падіння», - сказав Путін.

За його словами, Росія, так само як і Малайзія, «наполягає на повноцінному, повноформатному і об'єктивному міжнародному розслідуванні цієї катастрофи в повній відповідності до резолюції Ради Безпеки ООН».

«У будь-якому разі, ми вітаємо те, що малайзійські фахівці допущені нарешті до повноформатної участі в розслідуванні, а не тільки до роботи так званої технічної комісії. Впевнений, що ваші фахівці внесуть свій необхідний внесок в повноцінне розслідування цієї трагедії», - сказав Путін.

Президент Росії заявив, що питання про доступ до місця трагедії є одним із ключових. «Ополчення південного сходу України не перешкоджає доступу фахівців. Вони виїжджають на місце, але як тільки починається обстріл, зрозуміло, що експерти не можуть там залишатися, вони залишають це місце. Зрозуміло, що ополченці самі по собі не стріляють, це роблять представники різних військових угруповань, які воюють на боці офіційної влади України. Ополченці самі по собі стріляти не будуть. Я думаю, що це зрозуміло», - вважає Путін.

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За його словами, дотримання домовленостей про повне припинення вогню необхідне для повноцінного розслідування.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, представник бойовиків із так званої «ДНР» Андрій Пургін заявив, що уламки збитого в липні терористами на Донбасі малайзійського «Боїнгу» вивозитимуться за «тижнів два».

Про це він сказав журналістам у Раді Федерації Росії в Москві.

"Зараз готуються до цього (вивезення уламків літака - УНІАН). Це технічно складно, думаю, (це зажадає) тижнів два", - сказав Пургін, відповідаючи на питання, коли може початися вивезення уламків малайзійського «Боїнгу».

За його словами, вивезення здійснюватиметься залізничним транспортом через Запорізьку область. Пургін повідомив, що уламки збиратимуть бойовики.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 чоловік, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажа, були громадянами Малайзії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.