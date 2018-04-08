У Техасі після ДТП фура вилетіла з мосту і загорілася (відео)
02:05, 08 квітня 2018Світ
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46-річний водій вантажівки загинув дорогою до лікарні.
Одна людина загинула після моторошної аварії в Техасі
В американському штаті Техас сталася жахлива аварія. Фура вилетіла з мосту і загорілася після того, як у неї врізався інший автомобіль.
Про це йдеться у сюжеті ТСН. У поліції кажуть, що аварію спричинив пікап, який в'їхав в огорожу траси, пролетів крізь усі смуги і зіткнувся з вантажівкою.
Кабіна фури спалахнула після того, як вилетіла з мосту. 46-річний водій вантажівки загинув дорогою до лікарні.
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Під час аварії постраждав ще один автомобіліст - його і водія пікапа забрали до шпиталю. Стан потерпілих стабільний. Обставини зіткнення розслідують.
Раніше у Маріуполі внаслідок ДТП троє людей загинули, двоє постраждали.
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