У Техасі після ДТП фура вилетіла з мосту і загорілася (відео)

46-річний водій вантажівки загинув дорогою до лікарні.

В американському штаті Техас сталася жахлива аварія. Фура вилетіла з мосту і загорілася після того, як у неї врізався інший автомобіль.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. У поліції кажуть, що аварію спричинив пікап, який в'їхав в огорожу траси, пролетів крізь усі смуги і зіткнувся з вантажівкою.

Кабіна фури спалахнула після того, як вилетіла з мосту. 46-річний водій вантажівки загинув дорогою до лікарні.

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Під час аварії постраждав ще один автомобіліст - його і водія пікапа забрали до шпиталю. Стан потерпілих стабільний. Обставини зіткнення розслідують.

Раніше у Маріуполі внаслідок ДТП троє людей загинули, двоє постраждали.