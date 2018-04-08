У хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку сталася пожежа (фото, відео)
03:13, 08 квітня 2018Світ
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Президент США Дональд Трамп повідомив, що пожежу у хмарочосі загасили.
У Нью-Йорку сталася пожежа у хмарочосі Trump Tower.
Про це повідомляє Reuters. За даними поліції, пожежа сталася на 50-му поверсі. Причина спалаху невідома, проте в поліції повідомили, що присвоїли йому 4 ступінь небезпеки.
Another angle of the fire at #Trump tower. pic.twitter.com/ma7LxyejoH— Strategic Sentinel (@StratSentinel) 7 квітня 2018 р.
У свою чергу президент США Дональд Трамп повідомив, що пожежу у хмарочосі загасили.
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Один чоловік перебував у тяжкому стані після пожежі.
Раніше повідомлялося, що через пожежу в торговому центрі в Москві загинула одна людина.
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