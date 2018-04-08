У хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку сталася пожежа (фото, відео)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що пожежу у хмарочосі загасили.

У Нью-Йорку сталася пожежа у хмарочосі Trump Tower.

Про це повідомляє Reuters. За даними поліції, пожежа сталася на 50-му поверсі. Причина спалаху невідома, проте в поліції повідомили, що присвоїли йому 4 ступінь небезпеки.

У свою чергу президент США Дональд Трамп повідомив, що пожежу у хмарочосі загасили.

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Один чоловік перебував у тяжкому стані після пожежі.

Раніше повідомлялося, що через пожежу в торговому центрі в Москві загинула одна людина.