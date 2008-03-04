Медвєдєв дочекався привітань від НАТО

Генеральний секретар НАТО Яаап де Хооп СХЕФФЕР надіслав вітальний лист Дмитру МЕДВЄДЄВУ у зв`язку з перемогою на виборах президента Росії. Про це повідомляє прес-служба НАТО.

"НАТО чекає роботи з новим президентом в рамках Ради Росія-НАТО в цілях зміцнення нашої практичної співпраці і просування нашого діалогу", - говориться в заяві Генерального секретаря Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, на президентських виборах в РФ 2 березня 2008 року Д.МЕДВЄДЄВ за підсумками підрахунку 100% протоколів набрав 70,28% голосів.