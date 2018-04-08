КНДР готова обговорити з Трампом денуклеаризацію - ЗМІ

Пхеньян прямо висловив своє бажання провести зустріч Кім Чен Ина з Трампом.

Північна Корея вперше висловила США свою готовність обговорити питання про денуклеаризацію Корейського півострова під час зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Reuters повідомив американський чиновник, передає УП.

Читайте такожРадбез ООН запровадив нові санкції проти КНДР

На умовах анонімності чиновник повідомив агентству, що США та північнокорейські офіційні особи нещодавно провели таємні контакти, в яких Пхеньян прямо висловив своє бажання провести зустріч.

Американський чиновник відмовився сказати точно, коли і як відбулися контакти між США та Північною Кореєю, але зазначив, що сторони неодноразово мали прямі контакти.

"США підтвердили, що Кім Чен Ин готовий обговорити денуклеаризацію Корейського півострова", - сказав інший американський чиновник.

Reuters відзначає, що питанням залишається те, як Північна Корея визначить денуклеаризацію, яку Вашингтон бачить у тому, що Пхеньян відмовляється від своєї програми ядерної зброї.

Раніше УНІАН повідомляв, що США і Північна Корея ведуть секретні прямі переговори про організацію зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином.