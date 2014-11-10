Через отруйний дим ряду московських підприємств загрожують перевірки

Про це повідомив заступник Міністра природних ресурсів і екології РФ Рінат Гізатулін, передають РИА Новости.

За словами Гізатуліна, Росприроднагляд порушив справу про адміністративне правопорушення за ст. 8.21 КПАП (порушення правил охорони атмосферного повітря) і в даний час проводить розслідування стосовно невстановлених осіб.

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"За участю фахівців акредитованої лабораторії ФБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" вже здійснено виїзд на вулиці Капотня і Головачова міста Москви. Проводиться відбір проб повітря для встановлення джерела його забруднення і хімічних речовин. Крім того, у рамках адміністративного розслідування з метою встановлення джерела викидів та осіб, що допустили зазначене правопорушення, направлені запити в: ВАТ "Газпромнафта - МНПЗ", ВАТ "Москокс", ВАТ "Мосводоканал", ВАТ "Мосенерго", а також в Управління Росспоживнагляду по м. Москві для отримання інформації про наявність або залпових аварійних викидів, зазначених 10 листопада 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Москву оповив отруйний дим. Жителі міста в соцмережах весь день скаржилися на запах сірководню в повітрі. Пізніше з'ясувалося, що кількість отруйних речовин у повітрі Москви перевищила норму в кілька разів.