Європа збереться на екстрене «газове» засідання

11 березня відбудеться екстрене засідання Газової координаційної групи ЄС, на якому обговорюватиметься російсько-український газовий конфлікт.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело, близьке до комісара ЄС з питань енергетики Андріса ПІБАЛГСА.

“Засідання має відбутись у цей день. Запрошення вже надіслані країнам-членам”, - сказав співрозмовник агентства.

Він не зміг уточнити, чи планується запросити на це засідання представників “Газпрому” та української влади, зазначивши, що це питання належить до компетенції країн-членів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.ПІБАЛГС та міністр економіки Словенії закликали Україну та Росію вжити рішучих заходів для розв’язання газової проблеми.

У спільній заяві було висловлено сподівання, що цей конфлікт не вплине на поставки газу до Європи.

Водночас, у заяві було повідомлено про рішення комісара ЄС з питань енергетики вирішив скликати термінове засідання Газової координаційної групи ЄС для пошуку координованої відповіді Євросоюзу на ситуацію, що виникла у постачанні газу з Росії до України.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 березня «Газпром» скоротив поставки газу до України на 25% через невирішені проблеми із заборгованістю «Нафтогазу України» за газ, спожитий в листопаді-грудні 2007 року, і відсутність умов поставок в 2008 році.

Сьогодні НАК «Нафтогаз України» одержала телеграму ВАТ «Газпром» (РФ) про скорочення з 20:00 за московським часом 4 березня поставок газу до України до 69,3 млн. куб. м на добу, що відповідає близько 54% від добових планових обсягів.