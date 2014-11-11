Через поведінку Росії Німеччина закуповує додаткові бронетранспортери

Про це повідомляє у Deutsche Welle з посиланням на інформаційне агентство Reuters.

Міністерство планує поставити на озброєння додатковий 131 колісний бронетранспортер типу Boxer, говориться у доповідній записці німецького міністерства фінансів бюджетному комітетові Бундестагу, який працює над проектом бюджету на 2015 рік, зазначає агентство. Передбачених 190 бронетранспортерів Boxer недостатньо "з огляду на зміни у безпековій ситуації, у першу чергу на європейських теренах", - цитує записку Reuters. Ще кілька місяців тому закупівлю додаткових бойових машин заблокували у Бундестазі через брак коштів, зазначає агентство.

Бронетранспортери Boxer є спільною німецько-нідерландською розробкою. Їх випускає консорціум ARTEC, до якого входять оборонні корпорації Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та Rheinmetall. Машини почали постачатися до Бундесверу у 2009 році, а в 2011-му були вперше застосовані в Афганістані. Для закупівлі 131 бронетранспортера Boxer у бюджеті ФРН доведеться додатково закласти близько 620 мільйонів євро. Бюджетний комітет Бундестагу ще має видати дозвіл на закупівлю додаткових машин. Якщо такий дозвіл буде надано, їхнє постачання розпочнеться у 2016 році.

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Нагадаємо, що в кінці жовтня компанія KMW заявила прозростання попиту на танки в східноєвропейських та скандинавських країнах. Причиною також було названо кризу в Україні. Згідно з висновками оборонних експертів правлячої у Німеччини коаліції, так само як бронетранспортерів, Бундесверу також не вистачатиме передбачених 225 основних бойових танків Leopard 2, які виробляє KMW.