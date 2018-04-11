У Кремлі прокоментували стрімке падіння рубля

Курс рубля до євро впав до дворічного мінімуму.

У Кремлі на тлі падіння рубля заявили, що фінансова система РФ має «неабиякий запас міцності».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«У Кремлі на це реагують як, ще раз повторюю, на такі емоційні прояви, частково спекулятивні прояви. Тут потрібна спокійна і твереза оцінка ситуації. Ви знаєте, що волатильність трапляється, система має запас міцності, неабиякий запас міцності. Тому, власне, давайте дочекаємося звіту уряду, там якраз про економічну політику йтиметься», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, російський рубль продовжує падати третій день поспіль.

Сьогодні, 11 квітня, долар піднімався до 64,77 рубля, максимуму з грудня 2016 року, євро - до 80,15 рубля - максимуму з березня 2016 року.

Офіційний курс євро до рубля, встановлений Банком Росії на 11 квітня, виріс на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс долара виріс на 3,8 руб., до 62,36 руб.

Нагадаємо, 6 квітня управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських вищих посадових осіб.