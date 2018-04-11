Трамп: відносини США та Росії сьогодні гірші, ніж за часів Холодної війни

15:03, 11 квітня 2018
Світ
1918
Дональд Трамп / REUTERS

Читайте такожПрем'єр Британії відмовилася від швидкого військового удару по Сирії - ЗМІ

Як зазначив президент у своєму Twitter, для цього немає причин, адже Росії необхідна допомога у відновленні її економіки, а США хочуть, щоб усі нації співпрацювали.

«Наші відносини з Росією гірші, ніж будь-коли, включаючи Холодну війну. Причин для цього немає. Росії потрібна наша допомога з її економікою, зробити це було б дуже просто, а нам необхідно, щоб усі країни працювали разом. Припинимо гонку озброєнь?", - вказав він. 

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей.

Як повідомляв УНІАН, посол Росії в Лівані Олександр Засипкін раніше заявив ліванському телеканалу "Аль-Манар", що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ракетний удар по Сирії
Теги: #Росія#США#Трамп