Трамп: відносини США та Росії сьогодні гірші, ніж за часів Холодної війни

Президент США хотів би припинити нову гонку озброєнь.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відносини між Москвою і Вашингтоном сьогодні «гірші, ніж будь-коли», включаючи період Холодної війни.

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Як зазначив президент у своєму Twitter, для цього немає причин, адже Росії необхідна допомога у відновленні її економіки, а США хочуть, щоб усі нації співпрацювали.

«Наші відносини з Росією гірші, ніж будь-коли, включаючи Холодну війну. Причин для цього немає. Росії потрібна наша допомога з її економікою, зробити це було б дуже просто, а нам необхідно, щоб усі країни працювали разом. Припинимо гонку озброєнь?", - вказав він.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей.

Як повідомляв УНІАН, посол Росії в Лівані Олександр Засипкін раніше заявив ліванському телеканалу "Аль-Манар", що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.