Момент кризи: у США піднявся в повітря "літак судного дня"

E-4B Nightwatch може перебувати в польоті цілий тиждень, при необхідності забезпечуючи зв'язок президентського бункера з керівництвом армії та іншими бункерами.

США підняли в повітря літак E-4B Nightwatch, відомий, як "літак судного дня". З даних, відображених на веб-сервісі Flightradar (призначений для спостереження за станом повітряних суден в реальному часі) видно, що літак знаходиться над штатом Індіана.

Читайте такожТрамп: відносини США та Росії сьогодні гірші, ніж за часів Холодної війни

Як передають Вести, судно може перебувати в польоті цілий тиждень за умови повітряної дозаправки і призначене як для використання вищим політичним керівництвом США, так і для використання в якості "комунікаційного хаба" у випадку використання противником ядерної зброї.

В останньому випадку літак пов'язує президентський бункер з керівництвом армії та іншими бункерами (у разі пошкодження комунікаційного обладнання електромагнітним імпульсом, наступним відразу за вибухом). У моменти кризи літак піднімається в повітря за замовчуванням. Користувачі Twitter згадали, що бачили судно в повітрі "низько в небі після полудня" після атаки терористів на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку 11 вересня 2001-го.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп анонсував ракетний удар по Сирії.