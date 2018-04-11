Момент кризи: у США піднявся в повітря "літак судного дня"

16:01, 11 квітня 2018
Світ
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E-4B Nightwatch може перебувати в польоті цілий тиждень за умови повітряної дозаправки / Фото Wikimedia Commons

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Як передають Вести, судно може перебувати в польоті цілий тиждень за умови повітряної дозаправки і призначене як для використання вищим політичним керівництвом США, так і для використання в якості "комунікаційного хаба" у випадку використання противником ядерної зброї.

В останньому випадку літак пов'язує президентський бункер з керівництвом армії та іншими бункерами (у разі пошкодження комунікаційного обладнання електромагнітним імпульсом, наступним відразу за вибухом). У моменти кризи літак піднімається в повітря за замовчуванням. Користувачі Twitter згадали, що бачили судно в повітрі "низько в небі після полудня" після атаки терористів на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку 11 вересня 2001-го.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп анонсував ракетний удар по Сирії.

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Теги: #США