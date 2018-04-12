Ізраїль відзначає День пам'яті загиблих під час Голокосту (фото, відео)
14:55, 12 квітня 2018Світ
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Рівно о 10 годині на 2 хвилини зупинилася вся країна, увімкнулися сирени.
Ізраїль відзначає День пам'яті загиблих під час Голокосту.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Рівно о 10 годині на 2 хвилини зупинилася вся країна, увімкнулися сирени.
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Люди виходили з машин і хвилиною мовчання вшановували пам'ять шести мільйонів загиблих під час Другої Світової війни.
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