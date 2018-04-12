CNN: ударна група Військово-морського флоту США готова вразити цілі у Сирії
Два американські есмінці, озброєні крилатими ракетами Томагавк, реактивні літаки та підводні човни перебувають у стані готовності завдати військового удару по цілях у Сирії.
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Журналісти CNN зауважили, що на додаток до двох міноносців, ймовірно, у США також є підводні човни, розташовані біля узбережжя Сирії, ладні підготувати дуже точні крилаті ракети Томагавк - саме той тип розумних ракет, про які президент США Дональд Трамп попереджав у Twitter.
У США також є винищувачі F-22, розміщені в Катарі, які можуть бути використані у Сирії. Фахівці зауважують, що Сполучені Штати навряд чи будуть ризикувати американськими льотчиками і, швидше за все, обиратимуть удари підводних човнів.
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс зазначала у середу, 11 квітня, що ракетні удари залишаються одним із багатьох варіантів на столі президента США.