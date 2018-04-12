CNN: ударна група Військово-морського флоту США готова вразити цілі у Сирії

Фахівці відзначають, що Сполучені Штати навряд чи ризикуватимуть американськими льотчиками і, швидше за все, будуть вибирати ударів підводних човнів.

Два американські есмінці, озброєні крилатими ракетами Томагавк, реактивні літаки та підводні човни перебувають у стані готовності завдати військового удару по цілях у Сирії.

Читайте такожУ Кремлі знову закликали США «уникати зростання напруженості» в Сирії

Журналісти CNN зауважили, що на додаток до двох міноносців, ймовірно, у США також є підводні човни, розташовані біля узбережжя Сирії, ладні підготувати дуже точні крилаті ракети Томагавк - саме той тип розумних ракет, про які президент США Дональд Трамп попереджав у Twitter.

У США також є винищувачі F-22, розміщені в Катарі, які можуть бути використані у Сирії. Фахівці зауважують, що Сполучені Штати навряд чи будуть ризикувати американськими льотчиками і, швидше за все, обиратимуть удари підводних човнів.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс зазначала у середу, 11 квітня, що ракетні удари залишаються одним із багатьох варіантів на столі президента США.