CNN: ударна група Військово-морського флоту США готова вразити цілі у Сирії

15:10, 12 квітня 2018
Світ
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REUTERS

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Журналісти CNN зауважили, що на додаток до двох міноносців, ймовірно, у США також є підводні човни, розташовані біля узбережжя Сирії, ладні підготувати дуже точні крилаті ракети Томагавк - саме той тип розумних ракет, про які  президент США Дональд Трамп попереджав у Twitter.

У США також є винищувачі F-22, розміщені в Катарі, які можуть бути використані у Сирії. Фахівці зауважують, що Сполучені Штати навряд чи будуть ризикувати американськими льотчиками і, швидше за все, обиратимуть удари підводних човнів.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс зазначала у середу, 11 квітня, що ракетні удари залишаються одним із багатьох варіантів на столі президента США.

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Теги: #Сирія#ВМФ США