М'янма оголосила про початок репатріації рохінджа – перші біженці повернулися на батьківщину

Уряд країни заявив, що перша сім'я рохінджа повернулася на батьківщину.

Уряд М'янми в неділю, 15 квітня, повідомив про повернення на батьківщину першої сім'ї, що належить до мусульманської народності рохінджа.

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Як випливає з поширених фотографій, сім'я, що повернулася, складається з подружжя та їхніх трьох дітей - двох дівчаток і хлопчика. Зараз всі вони знаходяться в таборі для репатріантів в провінції Ракхайн, заявляє уряд країни.

Раніше ООН неодноразово звинувачувала М'янму в "етнічних чистках" щодо рохінджа, повідомляє «Німецька хвиля».

Гострим питанням залишається повернення громадянства М'янми представникам рохінджа. Їм надаються так звані Національні спеціальні карти (NVC), однак вони не є повноцінними документами, оскільки їхні власники не автоматично стають громадянами М'янми. Провідні представники рохінджа не сприймають NVC, тому що, на їхню думку, біженці, що повертаються, вважаються новими іммігрантами. Крім цього, біженці мають в якості своєї національності вказувати, що вони є "бенгальцями", що свідчило б про те, що вони родом із Бангладеш, в той час як багато хто з них є представниками сімейств, які тривалий час проживають у провінції Ракхайн.

Минулого тижня помічник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер, яка побувала в М'янмі, заявила, що умови життя в країні досі залишаються неприйнятними. Зокрема, на місцях відсутня можливість для медичної допомоги, немає гарантій безпеки рохінджа, а також продовжується вигнання представників національності.

Нагадаємо, конфлікт в штаті Ракхайн між збройними силами М'янми і представниками мусульманської народності рохінджа загострився в серпні 2017 року. В результаті близько 700 тисяч мусульман рохінджа втекли до Бангладеш. Передбачалося, що їхнє повернення почнеться ще в лютому, однак багато хто з тих, хто перебуває в Бангладеш, відмовляються повернутися на батьківщину.