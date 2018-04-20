День загибелі «російського Ілона Маска» у в'язниці зняли на відео

Російського підприємця Валерія Пшеничного зґвалтували і задушили в петербурзькому слідчому ізоляторі 5 лютого.

Останній день життя російського бізнесмена Валерія Пшеничного, якого називають «російським Ілоном Маском», потрапив на записи камер відеоспостереження.

Відео опублікував портал 47news.ru.

В день, коли бізнесмена знайшли повішеним, він встав о шостій ранку і через півгодини поснідав. О 07:10 одного з його співкамерників відвезли до суду. В 9:05 співробітники чергової зміни оглянули роздягнених до пояса арештантів на предмет пошкоджень. Під час огляду Пшеничний спокійно спілкувався з охоронцем.

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З 10:05 до 10:18 зміна постільної білизни. В 10:54 Шохрухбека Тюлямбаєва виводять на помивку. У його руках пакет з речами, а на ногах тапочки. В 11:13 він повертається в супроводі конвоїра. В 11:55 знову обхід. В 12:16 Валерія Пшеничного виводять на прогулянку. Він одягає куртку і впевнено йде по галереї в сторону сходів, які ведуть у коридор, а звідти до прогулянковим дворикам. Тут зазначимо, що на цьому шляху в'язні йдуть поодинці і не перетинаються. Дорога займає близько двох хвилин. Комерсант у той день гуляв один, був мовчазний, але з черговим привітався. Поки бізнесмен був відсутній, з 12:34 до 13:10, пройшла роздача обіду. О 13:42 Пшеничний повертається в камеру. На ногах стоїть твердо, не хитається, координація, судячи з відео, не порушена. Буквально відразу його другого співкамерника, мігранта з Киргизії, забрали у слідчий кабінет. В цей час Пшеничний сидів на ліжку й читав.

В 15:58 інспектор привів мігранта в камеру, відкрив двері і побачив тіло бізнесмена зі шнурком на шиї. Він зрізав шнурок, вибіг і натиснув тривожну кнопку в коридорі. В 16:05 медпрацівниця констатувала смерть з попереднім діагнозом «Механічна асфіксія. Смерть до прибуття».

За інформацією 47news.ru на допитах після смерті Пшеничного обидва його співкамерника дали схожі свідчення: заявили, що спочатку той був у нормальному настрої, але поступово став марніти. За словами сусіда, одного разу бізнесмен сказав, що у нього все буде добре «у наступному житті».

Як повідомляв УНІАН, російського підприємця Валерія Пшеничного, що фігурував у справі про розкрадання в Міноборони РФ при будівництві підводного човна зґвалтували і задушили в петербурзькому слідчому ізоляторі.