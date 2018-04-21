Кордон між Латвією і Росією остаточно визначено

Це сталося після того, як підсумкові документи з демаркації кордону вступили в законну силу.

Процес демаркації державного кордону між Латвією і Росією, що тривав вісім років, завершено.

Читайте такожСША виділяють країнам Балтії $170 мільйонів на допомогу в галузі оборони

На сайті латвійського МЗС повідомили, що це сталося після того, як підсумкові документи з демаркації кордону вступили в законну силу. «Міністерство закордонних справ позитивно оцінює співпрацю латвійських і російських експертів в процесі демаркації спільного кордону обох країн», - зазначається на сайті МЗС.

Підсумкові документи про демаркацію були підписані в жовтні 2017 року в Ризі на 33-му, заключному засіданні російсько-латвійської демаркаційної комісії. Пакет документів, що включає демаркаційну карту, опис кордону, а також каталог прикордонних знаків, був переданий на розгляд урядів. Латвійський уряд затвердив документи 16 січня 2018 року, а російський - 21 лютого.

Комісія з демаркації кордону між Латвією і Росією розпочала роботу восени 2009 року. За цей час було проведено позначення кордону на 283 км, встановлено 648 прикордонних знаків, а також визначено приналежність островів і серединних ліній на річках і озерах.

Раніше начальник латвійської прикордонної служби Нормундс Гарбарс заявляв про намір до кінця року завершити будівництво на кордоні 93-кілометрового загородження для боротьби з нелегальною міграцією. За словами Гарбарса, для цього буде потрібно додаткове фінансування в розмірі 5 млн євро.