Суд Бельгії засудив організатора паризьких терактів до 20 років в'язниці (відео)

Він на засіданні суду не був присутній, оскільки зараз перебуває у в'язниці у Франції, де очікує вироку суду за терористичний напад.

Кримінальний суд Бельгії засудив Салаха Абдеслама, обвинуваченого в організації терактів у Парижі, до 20 років ув'язнення.

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Як повідомляє Leparisien.fr, суд визнав Абдеслама винним у збройному нападі на поліцейських під час затримання в Брюсселі, в березні 2016 року.

Абдеслам на засіданні суду не був присутній, адже зараз він перебуває у в'язниці на території Франції і очікує вироку суду за терористичний напад, здійснений в Парижі в листопаді 2015 року. Поліція вважає його одним з організаторів терактів.

Абдеслам був затриманий під час спецоперації в передмісті Брюсселя Моленбеку, який вважається оплотом джихадистів в Бельгії.

Нагадаэмо, у ніч на 14 листопада 2015 року у Парижі сталася серія терактів, унаслідок яких загинуло 130 людей. Терористи напали на нічний клуб Батаклан і влаштували вибухи на стадіоні State de France під час матчу Франція-Німеччина. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава".