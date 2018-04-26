Протести у Вірменії: міністри один за одним йдуть у відставку

Сьогодні ще троє виконуючих обов'язки міністрів склали свої повноваження.

У Вірменії на тлі продовження вуличних протестів подали у відставку четверо членів уряду, які виконували обов'язки міністрів.

Як повідмляє PanArmenian.net, свої посади залишили глава Міністерства освіти і науки Левон Мкртчян, в. о. міністрів охорони природи і територіального управління й розвитку Арцвіка Мінасяна і Давида Локяна. Вчора свої повноваження також склав виконуючий обов'язки міністра спорту Грачья Ростомян.

Читайте такожУ ЄС відреагували на масові протести у Вірменії і відставку СаргсянаТакож про своє звільнення заявили губернатор Ширакської області Артур Хачатрян та голова Арагацотнської області Ашот Симонян.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня після кількаденних мітингів із вимогою відставки прем’єра Сержа Саргсяна, до яких приєдналися військовослужбовці, очільник уряду таки оголосив про свою відставку.

Саргсян правив державою з 2008 по 2018 рік як президент, а після зміни форми правління на парламентську республіку був обраний парламентом прем'єром. Саме це і обурило громадян країни, які розцінили прем'єрство Саргсяна як узурпацію влади.

Перший віце-прем'єр Вірменії Карен Карапетян розпочав виконання обов'язків глави уряду у зв'язку з відставкою Саргсяна.

Вранці, 25 квітня, в столиці Вірменії Єревані відновилися акції протесту проти чинної влади, зокрема, громадяни вимагають дострокових виборів.