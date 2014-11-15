Німеччина може очолити корпус швидкого реагування НАТО

НАТО створить тимчасовий корпус швидкого реагування на базі німецько-голландського корпусу в Мюнстері.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на німецьку газету Die Welt.

"Це чіткий сигнал нашим союзникам на сході. І чіткий сигнал Москві" - сказав представник НАТО.

Читайте такожНАТО готується до посилення військової агресії з боку Росії

Нове з'єднання буде розташовуватися в Німеччині. Командувати ним буде протягом 2015 року німецький генерал-лейтенант Фолькер Хальбауер. Підлеглі йому сухопутні сили в разі необхідності будуть посилюватися підрозділами бойової авіації та десантників з Франції та Іспанії.

Відповідне рішення про створення постійних сил швидкого реагування буде остаточно прийнято на зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу в грудні.

Читайте такожСкандинавські та балтійські країни посилюють оборону через агресію Росії

Раніше повідомлялося, що Естонія, Великобританія, Латвія, Литва, Данія, Норвегія та Нідерланди 4 вересня підписали угоду про намір створити спільні сили швидкого реагування.