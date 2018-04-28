У Баку горить Trump Tower (фото, відео)

12:38, 28 квітня 2018
Світ
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У столиці Азербайджану горить Trump Tower / фото haqqin.az

Про це повідомляє haqqin.az.

Займання почалося на верхніх поверхах будівлі. Наразі вогнем охоплені з 13 по 20 поверхи. На місце події стягнуті пожежні бригади.

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Будівля, яка раніше називалася Trump Tower, являє собою 130-метрову вежу, яка є однією з п'яти найвищих будівель Азербайджану.

Займання почалося на верхніх поверхах будівлі / фото haqqin.az

У 2016 році після обрання Дональда Трампа президентом США, з назви будівлі прибрали Trump Tower.

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Теги: #пожежа#Trump Tower#Азербайджан