У Баку горить Trump Tower (фото, відео)

Займання почалося на верхніх поверхах будівлі.

У Баку почалася пожежа в одній з найвищих будівель Азербайджану, відомій як Trump Tower.

Про це повідомляє haqqin.az.

Займання почалося на верхніх поверхах будівлі. Наразі вогнем охоплені з 13 по 20 поверхи. На місце події стягнуті пожежні бригади.

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Будівля, яка раніше називалася Trump Tower, являє собою 130-метрову вежу, яка є однією з п'яти найвищих будівель Азербайджану.

У 2016 році після обрання Дональда Трампа президентом США, з назви будівлі прибрали Trump Tower.