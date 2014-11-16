Австралія вимагає від Росії співпрацювати зі слідством у справі про "Боїнг"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на підсумковій прес-конференції після завершення саміту лідерів країн "Великої двадцятки" (G20), який відбувся в австралійському Брісбені.

Ебботт зазначив, що між ним та президентом Росії Володимиром Путіним існують розбіжності.

"Я вимагаю, щоб Росія повною мірою співпрацювала зі слідством, кримінальним слідством щодо збитого літака MH17, одним з найбільш жорстоких злочинів недавнього часу", - наголосив Ебботт.

Разом з тим він розповів, що мав з Путіним дуже грунтовну розмову щодо трагедії з малайзійським літаком. Окрім того, він додав, що інші лідери мали також дуже грунтовні розмови з російським президентом в останні 24 години стосовно ситуації в Україні.

Читайте такожКемерон: на саміті G20 Путін отримав чіткий сигнал щодо УкраїниПрем'єр Австралії пояснив, що зустрічі на кшталт конференції "Великої двадцятки" є дуже важливими, бо це дає світовим лідерам можливість відверто поговорити один з одним. "Це дає їм можливість, чого в інших умовах може не бути, по-іншому висловити конструктивно свої відмінності", - відзначив Ебботт.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири, були громадянами Нідерландів. 38 загиблих були громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.