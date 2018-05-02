У Вірменії співробітники аеропорту приєдналися до протестів, метро в Єревані заблоковане

Крім цього, учасники акцій заблокували автомобілями вхід в одну з будівель уряду

Сьогодні зранку демонстранти перекрили транспортне сполучення між столицею країни Єреваном та міжнародним аеропортом "Звартноц". За деякими повідомленнями, співробітники аеропорту також приєдналися до протесту.

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Також не працює станція метро «Єритасардакан» («Молодіжна»), перекрита більшість головних транспортних артерій міста, повідомляє радіо Свобода.

Учасники акцій, серед яких є відомі адвокати, блокували автомобілями вхід в одну з будівель уряду, де розташовані Міністерство освіти і науки, Міністерство культури і Міністерство діаспори.

Опозиція вимагає нових парламентських виборів і неучасті в них правлячої Республіканської партії, яка, на їхню думку, себе дискредитувала. Також учасники протестів вимагають призначення прем'єром Ніколи Пашиняна.

1 травня парламент відмовився призначити його прем’єр-міністром. 8 травня парламент буде обговорювати питання призначення прем'єра ще раз.