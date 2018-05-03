Прагнув до революції в медицині: відомий біохакер помер у камері сенсорної депривації

Аарон Трейвік прославився після того, як на конференції в Техасі зняв штани і вколов собі препарат, який, як стверджував біохакер, нібито виліковує від герпесу.

У Вашингтоні знайдений мертвим 28-річний керівник біотехнічної компанії Ascendance Biomedical Аарон Трейвік. Він називав себе біохакером і тестував на собі препарати, що не пройшли перевірку та сертифікацію.

Як передає Бі-бі-сі, тіло Трейвика виявили в камері сенсорної депривації - капсулі з солоною водою, яка дозволяє отримати відчуття перебування в невагомості. Поліція заявила, що не бачить ознак кримінальної складової в його смерті.

Читайте такожНове дослідження підтвердило, що дотики близьких людей полегшують біль

Трейвік, який хворів на герпес, здобув популярність, коли у лютому 2018 року на конференції в Техасі демонстративно зняв штани і вколов собі препарат, який, як стверджував біохакер, нібито виліковує від цієї хвороби. Трейвік стверджував, що його компанія, що працює в області так званого біохакінга, розробила "експериментальний комплекс", який здатний зціляти від ВІЛ/СНІД та герпесу, однак не представив незалежного підтвердження своїм словам.

Близькі до компанії дослідники повідомили Vice, що Трейвік не виходив на зв'язок із колегами останній місяць. У лютому 2018 року в ході конфлікту з кількома співробітниками Ascendance Biomedical в офісі у Флориді він замкнувся в лабораторії компанії і відмовлявся виходити. Причиною конфлікту стала незгода його колег із тим, як Трейвік говорить про біохакінг у ЗМІ.

Знайомий Трейвіка Трістан Робертс, який також відчував на собі препарати Ascendance Biomedical, заявив, що біохакер прагнув до революції в медицині. Він зазначив, що методи Трейвіка багато представників наукового співтовариства не схвалювали, але ніхто не сумнівався в щирості його намірів.

Як повідомляв УНІАН, раніше популярна фітнес-блогер загинула через збиті вершки.