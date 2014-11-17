НАТО і Грузія продовжать роботу над створенням тренувального центру

"Прем'єр-міністр рішуче підкреслив у нашій розмові, що Грузія продовжить шлях до більшої євроатлантичної інтеграції, і я вітаю це зобов'язання", - сказав Столтенберг в понеділок на спільній з прем'єр-міністром Грузії Іраклія Гарібашвілі прес-конференції, повідомляє РИА «Новости».

"Ми продовжимо реалізацію пакета заходів, про який ми домовилися на саміті в Уельсі. Цей пакет, який посилить оборонні спроможності Грузії. Він включає в себе навчання і створення спільного з НАТО тренувального центру", - додав генсекретар альянсу.

За його словами, в планах НАТО "почати імплементацію елементів пакета до нашої міністерській зустрічі в лютому". "Тоді ми зможемо сказати детальніше про різні елементи пакета", - зазначив Столтенберг.

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Під час саміту НАТО в Уельсі 4-5 вересня був затверджений пакет заходів, сприяючих Грузії в її прагненні до членства в альянсі. В рамках пакета передбачено відкриття в Грузії тренувального центру, де будуть проходити підготовку військовослужбовці альянсу і країн-партнерів НАТО. Грузія також отримала статус особливого партнера і перейшла на новий розширений формат військового співробітництва з країнами-учасницями Північноатлантичного альянсу.

Інституційна співпраця Грузії і НАТО почалося з 1994 року, коли Грузія стала учасницею програми "Партнерство заради миру". Після "революції троянд" з 2004 року співробітництво Грузії та НАТО стало інтенсивнішим. У квітні 2008 року в Бухаресті на саміті глав країн членів НАТО було підтверджено, що Грузія і Україна в майбутньому можуть стати членами НАТО - за умови відповідності стандартам альянсу.