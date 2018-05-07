Він заявив, що «особливо гостро усвідомлює свою колосальну відповідальність» перед усім «багатонаціональним народом».

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час інавгураційної промови згадав про «співвітчизників за кордоном».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у головному церемоніальному залі Кремля.

«Вітаю всіх громадян нашої великої Батьківщини і співвітчизників за кордоном, всіх, хто дивиться або слухає трансляцію цієї урочистої церемонії, всіх, хто присутній тут, в історичних залах Кремля», - зазначив Путін.

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Він додав, що, вступаючи в черговий раз на посаду президента Росії, «особливо гостро усвідомлює свою колосальну відповідальність» перед усім «нашим багатонаціональним народом».

«Від щирого серця дякую громадянам Росії за вашу згуртованість, за віру в те, що ми можемо багато чого змінити на краще. Ще раз хочу сказати спасибі. Дякую за той рівень щирої підтримки, який ви, громадяни Росії, надали мені на виборах президента нашої країни», - сказав Путін.

За його словами, така підтримка важлива для відстоювання російських позицій на міжнародній арені і для рішучих змін всередині країни.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в четверту річницю підписання в Кремлі так званого «договору» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя, в Росії пройшли вибори президента. 23 березня Центрвиборчком РФ визнав вибори такими, що відбулися, повідомивши, що чинний президент Путін переміг з результатом 76,69%.

Сьогодні, 7 травня, у Великому Кремлівському палаці відбулася церемонія інавгурації Путіна.