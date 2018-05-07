Путін під час інавгураційної промови згадав про "співвітчизників за кордоном"

13:27, 07 травня 2018
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Володимир Путін під час інавгурації 7 травня 2018 року / REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у головному церемоніальному залі Кремля.

«Вітаю всіх громадян нашої великої Батьківщини і співвітчизників за кордоном, всіх, хто дивиться або слухає трансляцію цієї урочистої церемонії, всіх, хто присутній тут, в історичних залах Кремля», - зазначив Путін.

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Він додав, що, вступаючи в черговий раз на посаду президента Росії, «особливо гостро усвідомлює свою колосальну відповідальність» перед усім «нашим багатонаціональним народом».

«Від щирого серця дякую громадянам Росії за вашу згуртованість, за віру в те, що ми можемо багато чого змінити на краще. Ще раз хочу сказати спасибі. Дякую за той рівень щирої підтримки, який ви, громадяни Росії, надали мені на виборах президента нашої країни», - сказав Путін.

За його словами, така підтримка важлива для відстоювання російських позицій на міжнародній арені і для рішучих змін всередині країни.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в четверту річницю підписання в Кремлі так званого «договору» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя, в Росії пройшли вибори президента. 23 березня Центрвиборчком РФ визнав вибори такими, що відбулися, повідомивши, що чинний президент Путін переміг з результатом 76,69%.

Сьогодні, 7 травня, у Великому Кремлівському палаці відбулася церемонія інавгурації Путіна.

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Теги: #інавгурація#Володимир Путін