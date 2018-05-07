Путін під час інавгураційної промови згадав про "співвітчизників за кордоном"
Президент Російської Федерації Володимир Путін під час інавгураційної промови згадав про «співвітчизників за кордоном».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у головному церемоніальному залі Кремля.
«Вітаю всіх громадян нашої великої Батьківщини і співвітчизників за кордоном, всіх, хто дивиться або слухає трансляцію цієї урочистої церемонії, всіх, хто присутній тут, в історичних залах Кремля», - зазначив Путін.
Читайте також"Вова, як основа": Шнуров потролив Путіна іронічним віршем про його інавгурацію
Він додав, що, вступаючи в черговий раз на посаду президента Росії, «особливо гостро усвідомлює свою колосальну відповідальність» перед усім «нашим багатонаціональним народом».
«Від щирого серця дякую громадянам Росії за вашу згуртованість, за віру в те, що ми можемо багато чого змінити на краще. Ще раз хочу сказати спасибі. Дякую за той рівень щирої підтримки, який ви, громадяни Росії, надали мені на виборах президента нашої країни», - сказав Путін.
За його словами, така підтримка важлива для відстоювання російських позицій на міжнародній арені і для рішучих змін всередині країни.
Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в четверту річницю підписання в Кремлі так званого «договору» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя, в Росії пройшли вибори президента. 23 березня Центрвиборчком РФ визнав вибори такими, що відбулися, повідомивши, що чинний президент Путін переміг з результатом 76,69%.
Сьогодні, 7 травня, у Великому Кремлівському палаці відбулася церемонія інавгурації Путіна.