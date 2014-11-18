МЗС Польщі про санкції проти Росії: Потрібно залишити їм можливість вийти з глухого кута

Європейський Союз ще залишає Російській Федерації можливість виходу з глухого кута, в якому країна опиняється в умовах західних санкцій через дії щодо України.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сказав польський міністр закордонних справ Гжегож Схетина в ефірі Radio Zet, коментуючи вчорашнє засідання глав МЗС країн ЄС.

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"Росіяни будуть шукати виходу з цієї ситуації, з цього глухого кута, до якого їх заганяють, тому, звичайно, політично треба залишити їм таку можливість",- сказав він.

Схетина назвав руйнівними для російської економіки запроваджені західними державами санкції, котрі додатково супроводжуються падінням цін на нафту, яка зараз коштує 77 дол. за барель.

На його думку, росіяни це повинні усвідомлювати і тому шукають виходу з цієї ситуації, що склалась.

Польський міністр відзначив, що російська влада повинна усвідомлювати, що "увесь вільний світ проти них" в справі конфлікту з Україною, та виступив за ще більше посилення санкцій у випадку подальшої агресії росіян.

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Як повідомляв УНІАН, глави МЗС Європейського Союзу на своєму вчорашньому засіданні домовились розширити список осіб, проти яких будуть запроваджені персональні візові та фінансові санкції, серед яких будуть лише представники проросійських бойовиків.

Напередодні українська влада закликала ЄС посилити введені у вересні економічні санкції проти Росії за те, що вона продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі, порушуючи раніше досягнуті Мінські домовленості про мирне врегулювання конфлікту.