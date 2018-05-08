В Єрусалимі вже з’явилися дороговкази до посольства США (фото)

Слідом за США та Гватемалою перенести своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима має намір Парагвай.

За тиждень до суперечливого відкриття в Єрусалимі американського посольства в місті з'явилися дороговкази до будівлі консульства США, де тимчасово буде розташоване перенесене з Тель-Авіва посольство.

Читайте такожСША планують відкрити посольство в Єрусалимі у травні - ЗМІ

"Це не мрія - це реальність. Єрусалим є вічною столицею іудейського народу - і світ починає цей факт визнавати", - заявив у понеділок, 7 травня, мер Єрусалима Нір Баркат, повідомляє агенція dpa, передає DW.com.

Він також подякував президенту США Дональду Трампу за реалізацію цього "історичного моменту". Натомість палестинське керівництво закликає бойкотувати урочисту церемонію відкриття посольства.

У той же час, як запевняють у міністерстві закордонних справ Ізраїлю, слідом за США та Гватемалою перенести своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима має намір Парагвай. "Парагвайський президент Орасіо Картес планує прибути до Ізраїлю до кінця місяця, щоб відкрити посольство в Єрусалимі", - заявив речник ізраїльського МЗС, цитує агенція Reuters. Між тим парагвайське МЗС заявило, що це рішення ще не ухвалене.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп оголосив перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима, що викликало вкрай різку реакцію з боку палестинців та мусульманського світу. Визнання США Єрусалима єдиною столицею Ізраїлю також засудила ООН.

Наступного понеділка, 14 травня, у день 70-річчя заснування держави Ізраїль заплановане урочисте відкриття посольства США в Єрусалимі. Під посольство тимчасово переобладнають будівлю американського консульства в єрусалимському кварталі Арноа. Окрему ж будівлю посольства мають звести лише до кінця наступного року.