Путін у промові на параді не згадав про угоду між СРСР і Третім рейхом

Під час параду до Дня перемоги Путін не нагадав про таємний пакт між СРСР та гітлерівською Німеччиною і напад радянської Росії на Польщу.

Під час виступу на Красній площі Владімір Путін закинув декільком країнам співпрацю з фашистами, але змовчав про факт підписання таємного протоколу до Пакту Молотова-Ріббентропа між СРСР та Третім рейхом про поділ та поневолення незалежних держав, зокрема Польщі.

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У параді, що традиційно відбувся на Красній площі, взяло участь понад 13 тис. солдатів. Російська армія показала історичну техніку періоду Другої світової війни, а також сучасні бойові машини, танки, гармати, ракетні пускові установки, літаки та гелікоптери, передає Польське радіо.

Під час свого виступу Путін звинуватив деякі країни у «применшенні ролі Червоної армії у перемозі над гітлерівською Німеччиною, спробі спотворити історію», а деякі - у «співпраці з фашистами».

Однак у цьому контексті президент Росії не нагадав, що Радянський Союз підписав таємну угоду з Третім рейхом про поділ незалежних держав: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Румунії, а також про те, що Червона армія у вересні 1939 року напала на Польщу, вбиваючи мирне населення та офіцерів Війська польського.