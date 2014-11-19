Росія хоче створити в Грузії нову зону сепаратизму - грузинський політик
Росія планує створити в Грузії новий сепаратистський регіон, в якому компактно проживають азербайджанці, вважає екс-депутат грузинського парламенту.
Про це пише ТСН з посиланням на "Вільну зону".
За словами колишнього депутата грузинського парламенту Раміна Байрамова, подібні домашні заготовки у Росії були завжди, і є сьогодні.
"Раніше за правління президентів Грузії Гамсахурдії і Шеварднадзе дії в рамках цього плану були цілком конкретними, і, часом, проявлялися в громаді окремими групами. Але, думаю, це більше було схоже на перевірку міцності. І хоча були гучні заяви громадських лідерів про неможливість реалізації подібних ідей, але, все ж, ризики були досить великі, порівняно з сьогоднішнім днем", - стверджує він.
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При цьому політик вважає, що з тих часів в країні зміцніли державні інститути, а почуття громадянської відповідальності у азербайджанців помітно посилилося, що в свою чергу зводить шанси Путіна до мінімуму.
"Я і раніше заявляв, і зараз повторюю: створення сепаратистської зони в регіоні компактного проживання азербайджанців Грузії у всіх випадках неможливо. Таке положення справ може похитнутися тільки з подачі влади Грузії, чого навряд чи допустить грузинське суспільство (включаючи азербайджанців). Тобто, тільки сама влада може дестабілізувати ситуацію в регіоні, і більше ніхто. Однак враховуючи фактор стратегічно взаємовигідних інтересів Грузії та Азербайджану, думаю, що навряд чи хто-небудь ризикне піти на настільки самогубний крок", - зазначив Рамін Байрамов.