Ізраїль показав відео знищення російського комплексу "Панцир-С1" в Сирії

В ізраїльській армії стверджують, що в ході нальоту на Сирію літаки зіткнулися з вогнем сил ППО.

Ізраїльські сили оборони опублікували відео, на якому показано, як випущена зранку в четвер, 10 травня, ракета знищує машину, на якій встановлено військове обладнання.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Jerusalem Post.

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У поясненні до запису вказується, що таким чином був знищений комплекс, який за класифікацією НАТО іменується SA22. По російській класифікації мова йде про самохідний зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1».

В ізраїльській армії стверджують, що в ході нальоту на Сирію літаки зіткнулися з вогнем сил ППО. У відповідь, як стверджують у військовому відомстві Ізраїлю, були знищені п'ять комплексів.

Приводом для нальоту в Тель-Авіві назвали ракетний обстріл ізраїльської території з боку Сирії.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) May 10, 2018

Раніше УНІАН повідомляв, що біля нафтопереробного заводу в Сирії перекинувся російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". В результаті інциденту комплекс вартістю понад 10 мільйонів доларів отримав значні пошкодження.