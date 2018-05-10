Ізраїль показав відео знищення російського комплексу "Панцир-С1" в Сирії
Ізраїльські сили оборони опублікували відео, на якому показано, як випущена зранку в четвер, 10 травня, ракета знищує машину, на якій встановлено військове обладнання.
Про це повідомляє РБК з посиланням на Jerusalem Post.
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У поясненні до запису вказується, що таким чином був знищений комплекс, який за класифікацією НАТО іменується SA22. По російській класифікації мова йде про самохідний зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1».
В ізраїльській армії стверджують, що в ході нальоту на Сирію літаки зіткнулися з вогнем сил ППО. У відповідь, як стверджують у військовому відомстві Ізраїлю, були знищені п'ять комплексів.
Приводом для нальоту в Тель-Авіві назвали ракетний обстріл ізраїльської території з боку Сирії.
The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45— IDF (@IDFSpokesperson) May 10, 2018
Раніше УНІАН повідомляв, що біля нафтопереробного заводу в Сирії перекинувся російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". В результаті інциденту комплекс вартістю понад 10 мільйонів доларів отримав значні пошкодження.