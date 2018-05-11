Мільярдер Іванішвілі повернувся у політику та очолив правлячу партію Грузії

На посаді голови "Грузинської мрії" Іванішвілі змінив прем'єра Грузії Георгія Квірікашвілі.

Колишній прем'єр-міністр Грузії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі на з'їзді правлячої партії був обраний головою "Грузинської мрії".

Як передає Європейська правда, кандидатуру Іванішвілі делегати з'їзду підтримали одноголосно. На посаді голови "Грузинської мрії" Іванішвілі змінив прем'єра Грузії Георгія Квірікашвілі.

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Про те, що Іванішвілі має намір повернутися в грузинську політику Квірікашвілі повідомив в кінці квітня. При цьому раніше Іванішвілі не раз говорив, що не збирається повертатися в політику.

Іванішвілі став прем'єр-міністром Грузії в 2012 році після перемоги на парламентських виборах створеної ним коаліції "Грузинська мрія". Через рік він пішов у відставку за власним бажанням.

Незважаючи на його заяви про те, що він не втручається в політику, багато представників грузинської опозиції, експерти, а також впливові неурядові організації не раз відзначали, що Іванішвілі управляє політичною ситуацією "з-за лаштунків" і без нього не проходить жодне серйозне призначення в уряді.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Міхеіл Саакашвілі знайшов роботу в Європі.