Мільярдер Іванішвілі повернувся у політику та очолив правлячу партію Грузії

19:13, 11 травня 2018
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Іванішвілі повертається у публічну сферу політики / Фото УНІАН

Як передає Європейська правда, кандидатуру Іванішвілі делегати з'їзду підтримали одноголосно. На посаді голови "Грузинської мрії" Іванішвілі змінив прем'єра Грузії Георгія Квірікашвілі.

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Про те, що Іванішвілі має намір повернутися в грузинську політику Квірікашвілі повідомив в кінці квітня. При цьому раніше Іванішвілі не раз говорив, що не збирається повертатися в політику.

Іванішвілі став прем'єр-міністром Грузії в 2012 році після перемоги на парламентських виборах створеної ним коаліції "Грузинська мрія". Через рік він пішов у відставку за власним бажанням.

Незважаючи на його заяви про те, що він не втручається в політику, багато представників грузинської опозиції, експерти, а також впливові неурядові організації не раз відзначали, що Іванішвілі управляє політичною ситуацією "з-за лаштунків" і без нього не проходить жодне серйозне призначення в уряді.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Міхеіл Саакашвілі знайшов роботу в Європі.

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Теги: #Грузія