Меркель вручили премію Ордена францисканців, якою також нагороджувалися Далай-лама і мати Тереза

Церемонія вручення відбулася в італійському Ассізі в церкві Святого Франциска - місті святого, який вважається небесним покровителем Європи.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала за свої зусилля з підтримання миру нагороду ордена францисканців - «Лампаду світу».

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Як повідомляє "Німецька хвился", церемонія вручення відбулася сьогодні в італійському Ассізі в церкві Святого Франциска - місті святого, який вважається небесним покровителем Європи.

За словами керівника прес-служби базиліки Святого Франциска падре Енцо Фортунато, Меркель удостоєна нагороди францисканців за її зусилля у прийомі і допомоги біженцям.

«У хворобливий і найважчий період біблійного виходу сирійців з їхньої землі канцлер Німеччини відкрила кордони, проявивши сміливість і рішучість, не побоявшись піти проти громадської думки», - пояснив священик.

На урочисту церемонію в Ассізі прибули чинний прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні, екс-прем'єр і колишній глава Єврокомісії Романо Проді, а також почесний гість монастиря - президент Колумбії і Нобелівський лауреат світу Хуан Мануель Сантос. Він також був нагороджений «Лампадою світу» в 2016 році.

*** Нагорода «Лампада світу» несе в собі глибокий духовний зміст, і в різні роки вручалася багатьом політичним і духовним лідерам. Так, у 2008 році францисканці вручили її Михайлу Горбачову. Нею також були нагороджені Лех Валенса (1981), Далай-лама (1986), палестинські лідери Ясір Арафат (1990) і Махмуд Аббас (2014), президент Ізраїлю Шимон Перес (2013), а також мати Тереза (1986) і три останніх понтифіки - Іоанн Павло II (1986), Бенедикт XVI (2011) і Франциск (2015).