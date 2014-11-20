США розглянуть можливість постачання зброї Україні

Про це повідомив майбутній заступник держсекретаря США Ентоні Блінкен, повідомляє DW.DE з посиланням на Reuters.

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Під час виступу у конгресі з нагоди свого висунення на цю посаду він зазначив, що адміністрація американського президента розглядає варіанти перегляду власної політики відмови від допомоги Києву.

За словами Ентоні Блінкена, зміцнення боєздатності українських військ за рахунок постачання оборонного озброєння примусить Росію відмовитись від подальших дій, які грубо порушують мінські угоди. Ентоні Блінкен наголосив, що найближчим часом Україну відвідає віце-президент США Джо Байден для обговорення питання постачання до країни озброєння. При цьому Ентоні Блінкен відмовився відкрито відповісти на запитання, чи схвалює він сам експорт американської зброї в Україну.