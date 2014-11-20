BBC: На півночі США очікують нових хуртовин (фоторепортаж)

За прогнозами, на північному сході США у четвер випаде ще метр снігу. Через негоду в штаті Нью-Йорк вже загинули семеро людей, повідомляє BBC Україна.

Випадки смертей, пов'язані з погодою, за повідомленнями, сталися також у Нью-Гемпширі та Мічигані.

У середу в місті Буффало випало 1,5 метра снігу, а на території всіх 50 американських штатів температура впала нижче нуля, в тому числі у Флориді і на Гаваях.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо назвав цей снігопад "історичною подією".

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Він також направив понад сотню резервістів з Національної гвардії, аби допомогти місцевій владі розчистити дороги та евакуювати покинуті машини.

У багатьох місцях жителі опинилися заблокованими в будинках і машинах, заметених високими кучугурами. Сильний вітер і ожеледь спричинили численні аварії на дорогах і закриття багатьох шкіл.

Джон Джайлоті, житель містечка Іст-Орора поблизу Буффало, розповів ВВС, що деякі люди були змушені просидіти в своїх машинах, застряглих в снігу, приблизно півтори доби.

"Мені пощастило, що мене не було там, де було ще гірше. Буквально у 15-ти хвилинах звідси випало понад півтора метра снігу. У нас випало всього трохи більше метра, але сьогодні до вечора нам обіцяють ще сантиметрів 50-60, так що подивимось", - каже він.