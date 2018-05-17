До 2050 року в містах житиме 68% населення світу - ООН

Дослідники ООН прогнозують, що до 2050 року в містах житиме 68 відсотків населення планети. Найбільший приріст міського населення очікується в містах Азії та Африки.

Понад дві третини світового населення сконцентрується в містах до 2050 року, йдеться в дослідженні ООН, оприлюдненому в середу, 16 травня.

Урбанізація та загальне зростання чисельності населення в світі додасть містам ще 2,5 мільярда жителів до 2050 року, прогнозують в ООН. У містах житиме 68 відсотків населення світу, пише DW.

Майже 90 відсотків цього зростання припаде на країни Азії та Африка, де наразі проживає майже 90 відсотків сільського населення світу. при цьому 35 відсотків сукупного зростання міського населення припаде на три країни: Індію з очікуваним приростом у 416 мільйонів осіб, Китай (255 мільйонів) та Нігерію (189 мільйонів).

Читайте такожСкільки людей проживатиме на території України у 2050 році: прогнози експертів ООН

Нині ж найбільш урбанізованими регіонами світу є Північна Америка (82 відсотки міського населення), Латинська Америка та Кариби (81 відсоток), а також Європа (74 відсотки). Рівень урбанізації в Азії дещо нижчий і складає 50 відсотків. В Африці в містах проживає 43 відсотки населення континенту.

За даними ООН, від 1950 року до 2018 року міське населення світу зросло з 751 мільйона до 4,2 мільярда осіб.