В Мережі з'явилися відео з місця катастрофи Boeing 737 на Кубі
23:24, 18 травня 2018Світ
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На кадрах видно аеропорт і стовп чорного диму від літака.
Літак розбився відразу після зльоту / фото Vladimir Molina/ PL
ЗМІ опублікували перші відеозаписи з місця падіння пасажирського літака Boeing 737 на Кубі.
На кадрах видно аеродром і стовп чорного диму від літака.
Відео: CiberCuba
Cubadebate також публікує відео, на якому видно аеродром і дим на місці аварії.
Раніше УНІАН повідомляв, що на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737.
Пізніше стало відомо, що в результаті події три людини вижили, проте одна з них померла в госпіталі.
Усього на борту перебували 114 людей - 105 пасажирів і 9 членів екіпажу.
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