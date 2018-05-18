В Мережі з'явилися відео з місця катастрофи Boeing 737 на Кубі

23:24, 18 травня 2018
Світ
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Літак розбився відразу після зльоту / фото Vladimir Molina/ PL

На кадрах видно аеродром і стовп чорного диму від літака.

Відео: CiberCuba

Cubadebate також публікує відео, на якому видно аеродром і дим на місці аварії.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737.

Пізніше стало відомо, що в результаті події три людини вижили, проте одна з них померла в госпіталі.

Усього на борту перебували 114 людей - 105 пасажирів і 9 членів екіпажу.

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Теги: #літак#авіакатастрофа#Boeing#Куба