В Мережі з'явилися відео з місця катастрофи Boeing 737 на Кубі

На кадрах видно аеропорт і стовп чорного диму від літака.

ЗМІ опублікували перші відеозаписи з місця падіння пасажирського літака Boeing 737 на Кубі.

На кадрах видно аеродром і стовп чорного диму від літака.

Відео: CiberCuba

Cubadebate також публікує відео, на якому видно аеродром і дим на місці аварії.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737.

Пізніше стало відомо, що в результаті події три людини вижили, проте одна з них померла в госпіталі.

Усього на борту перебували 114 людей - 105 пасажирів і 9 членів екіпажу.