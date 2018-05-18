Звинувачення у вбивстві 10 осіб у школі в Техасі пред'явлені 17-річному учневі (фото)

17-річного учня звинуватили у скоєнні злочину, який карається смертною карою.

Звинувачення у вбивстві щонайменше 10 людей і пораненні ще 10 інших у школі в місті Санта-Фе, що в штаті Техас, пред'явили 17-річному учневі Димітріосу Пагуртісу.

Про це оголосив шериф округу Галвестон Генрі Трочессет, повідомляє Аssociated Press.

Його заарештували без права на звільнення під заставу. Пагуртіса звинуватили у скоєнні злочину, який карається смертною карою.

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В школі і в її околицях слідчі знайшли вибухові пристрої, в тому числі коктейль Молотова, зазначив губернатор штату Грег Ебботт.

Після затримання підозрюваний заявив, що збирався вбити і себе, але йому не вистачило мужності, додав губернатор. Раніше повідомлялося, що підозрюваний був поранений. Стріляв він з довгоствольної зброї і з револьвера 38-го калібру, які взяв у батька.

Раніше УНІАН повідомляв, що в місті Санте-Фе, штат Техас, США сталася стрілянина в старшій школі.