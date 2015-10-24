У Німеччині набули чинності нові закони щодо біженців

В суботу, 24 жовтня, в Німеччині набуває чинності пакет законів, покликаних змінити правила надання притулку біженцям. Пакет заходів передусім має на меті прискорити процедуру розгляду заявок на політичний притулок та пришвидшити повернення на батьківщину людей, які не мають перспективи отримати статус біженця, пише «Німецька хвиля».

Особливе значення для федеральних земель має рішення уряду Німеччини перебрати на себе фінансовий тягар, пов'язаний із забезпеченням шукачів притулку. Відтепер суму в 670 євро на місяць на одного шукача притулку виділятиме федеральний бюджет. Кошти надаються з моменту реєстрації заявки на притулок і до завершення процедури її розгляду. Нині цей період в середньому триває п'ять місяців.

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За даними сайту федерального уряду Німеччини, заходи включатимуть у себе також ліквідацію хибних грошових стимулів прибути до Німеччини для осіб, що не мають перспектив на отримання притулку. Прохачі політичного притулку, які перебувають у центрах первинного прийому, отримуватимуть тепер, по можливості, лише речову допомогу, а не грошову. Прохачі політичного притулку тепер зможуть перебувати у центрах первинного прийому до шести місяців замість трьох.

Пакет також включає в себе розширення списку країн походження, які вважаються "безпечними", а це означає, що їхні громадяни практично не матимуть шансів на отримання політичного притулку в Німеччині. Серед таких країн - Косово, Албанія та Чорногорія. Раніше до цього списку внесли Сербію, Боснію та Македонію. Це має дозволити зосередитися на біженцях з країн, охоплених війною, як-то Сирія, Ірак та Афганістан.

Для шукачів притулку, що прибули з "безпечних" країн та подали заявку на одержання притулку після 1 вересня цього року, передбачається також заборона на будь-яку трудову діяльність.

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Законодавчі зміни передбачають також пришвидшення інтеграції у німецький ринок праці для осіб, які отримають політичний притулок. Для цього передбачене відкриття так званих інтеграційних курсів, зазначається на сайті федерального уряду.