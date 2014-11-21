Путін отримав восьмий дан з карате

Лист про прийняття такого рішення направив президент Міжнародної організації Кекусін-кан Хацуо Рояма, повідомляє Lenta.ru.

Хацуо Рояма неодноразово бував у Москві. У 2001 році Рояма присвоїв Володимиру Путіну п'ятий дан Кекусін кан. У 2009-му його підняли до сьомого.

У 2000 році в Японії керівники школи карате Годзюро вручили Путіну дипломи про присвоєння йому звання вищого майстра цього бойового мистецтва, а також дев'ятого дана. Крым того, російський президент отримав у подарунок іменне кимоно та чорний пояс.

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У вересні 2006 року Путін став почесним президентом Європейського союзу дзюдо, а у 2010-му отримав почесний диплом «Доктор в галузі дзюдо» південнокорейського університету Йонін.

Президент РФ також є неодноразовим чемпіоном Санкт-Петербурга з самбо та майстром спорту з цього виду єдиноборств.