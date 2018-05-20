РФ закрила частину Азовського моря для українських суден

23:35, 20 травня 2018
Світ
1983 0
У деяких районах відстань до до українського узбережжя - не більше десяти миль / фото azovskoe-more.in.ua

Як повідомляє ТСН, причина - нібито проведення бойових стрільб.

У деяких районах відстань до українського узбережжя - не більше десяти миль. Слід зазначити, що це є брутальним порушенням Конвенції з морського права. 

Читайте такожЗМІ дізналися про перші проблеми півострова через Кримський міст

Раніше повідомлялось про активізацію діяльності кораблів Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та Чорноморського флоту ВМФ РФ в акваторії Азовського моря.

У квітні цього року штаб АТО попередив українських рибалок про можливі провокації з боку Російської Федерації, наслідком яких може стати затримання українських риболовецьких суден. Штаб АТО також не виключає підготовку подібних провокацій й в акваторії Чорного моря. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Азовське море