РФ закрила частину Азовського моря для українських суден

У РФ пояснюють все бойовими стрільбами.

У неділю, 20 травня, росіяни ультимативно закрили дві тисячі квадратних кілометрів Азовського моря для українських суден.

Як повідомляє ТСН, причина - нібито проведення бойових стрільб.

У деяких районах відстань до українського узбережжя - не більше десяти миль. Слід зазначити, що це є брутальним порушенням Конвенції з морського права.

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Раніше повідомлялось про активізацію діяльності кораблів Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та Чорноморського флоту ВМФ РФ в акваторії Азовського моря.

У квітні цього року штаб АТО попередив українських рибалок про можливі провокації з боку Російської Федерації, наслідком яких може стати затримання українських риболовецьких суден. Штаб АТО також не виключає підготовку подібних провокацій й в акваторії Чорного моря.