Думали, що не виживуть: лікарі не беруться прогнозувати подальший стан здоров'я Скрипалів

Медики спочатку думали, що Сергій і Юлія Скрипалі страждають від передозування опіатами.

Медики, які лікували колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію від важкого отруєння, не беруться прогнозувати довгострокову перспективу стану їхнього здоров'я.

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Як пише Reuters, співробітники лікарні в Солсбері, які лікували Скрипаля і його дочку після отруєння нервово-паралітичною речовиною, очікували, що їхні пацієнти не виживуть, передає ТСН.

"Все свідчило про те, що вони не виживуть", - заявив консультант з інтенсивної терапії Стівен Юкес. Він додав, що лікарі спочатку підозрювали, що Скрипалі страждають від передозування опіатами.

Відповідаючи на питання про довгостроковий вплив отруєння на здоров'я Скрипалів, головний лікар медустанови Крістін Бланшард заявила, що прогноз неясний. "Чесна відповідь - ми не знаємо", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня дочка колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлія дала перше інтерв'ю після одужання. Вона сказала, що одужання після отруєння нервово-паралітичним газом було довгим і важким, і що надалі хотіла б повернутися в Росію.