Меркель: позиція щодо Росії погоджена зі Штайнмайєром

В інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel той зажадав від представників Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) прояснити, чи підтримує СДПН курс глави німецького уряду щодо Росії, повідомляє DW.

Необхідність у цьому виникла у зв'язку з позицією міністра закордонних справ ФРН і одного з керівників СДПН Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Раніше той вимагав дотримуватися помірності в заявах щодо позиції Росії в Україні. Меркель, у свою чергу, звинуватила Москву в проведенні політики, заснованої на праві сили.

Виступаючи 24 листопада на засіданні фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і ХСС в німецькому парламенті, Меркель наголосила, що її позиція не суперечить заявам Штайнмайера.

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"Всі кроки узгоджені з міністром закордонних справ", - цитує федерального канцлера агентство dpa. За словами Меркель, альтернативи рішучому і чіткому курсу, спрямованому проти політики президента РФ Володимира Путіна, немає. У той же час, слід підтримувати з ним діалог, переконана глава німецького уряду. За її твердженням, переговори Києва і Брюсселя щодо угоди про вільну торгівлю не могли бути підставою для того, щоб порушувати норми міжнародного права, як це сталося у випадку з анексією Криму.

Голова фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у бундестазі Фолькер Каудер (Volker Kauder), у свою чергу, попередив, щоправда, безпосередньо не згадавши Зеехофера, про необхідність уникати суперечностей в правлячій коаліції.