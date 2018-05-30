Жест доброї волі: Кім Чен Ин готовий відкрити в КНДР мережу ресторанів з приготування бургерів

ЦРУ надало адміністрації США секретний доповідь, згідно з яким, лідер КНДР Кім Чен Ин готовий піти на низку поступок в переговорах з президентом США Дональдом Трампом.

Згідно зі звітом ЦРУ, влада Північної Кореї не планує демонтувати свій ядерний потенціал найближчим часом.

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Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерело. За даними телеканалу, Центральне розвідувальне управління надало адміністрації США секретний доповідь, згідно з яким, лідер КНДР Кім Чен Ин готовий піти на низку поступок в переговорах з президентом США Дональдом Трампом, але не має наміру відмовлятися від ядерної зброї в найближчий час.

Як зазначається, зокрема, автори документа стверджують, що Кім Чен Ин готовий відкрити у Північній Кореї мережу ресторанів з приготування бургерів, в якості жесту доброї волі. А також дозволити американським компаніям вкладати кошти в розвиток інфраструктури КНДР.