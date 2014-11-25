У Держдумі РФ пропонують заборонити імпорт французьких вин через "Містралі"

Член комітету Держдуми РФ з оборони Володимир Безсонов заявив про необхідність заборонити постачання французьких вин до Росії у відповідь на призупинення виконання контракту з «Містралям».

«Давайте заборонимо продаж французького вина в Росії. Навіть розмови про це можуть привести до бажаних результатів», - сказав він в ефірі "Русской службы новостей".

Парламентарій назвав помилкою рішення замовити вертольотоносці в країні, яка входить до НАТО. «У країнах НАТО зараз не можна і продукти харчування замовляти, не кажучи про озброєння, тому що має бути забезпечена безпека. Це найбільша дурість, якщо не шкідництво. Крім того, російські вертольоти не можуть сісти на ці вертольотоносці», - заявив Безсонов.

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На його думку, зі сформованої ситуації необхідно зробити висновки на майбутнє. «У нас 90% засобів зв'язку імпортного виробництва, у тому числі для потреб оборони, ФСБ і МВС. Необхідно озброєння і бойову техніку виготовляти виключно на території Росії», - упевнений депутат.

Як повідомляв УНІАН, у вересні президент Франції Франсуа Олланд повідомив про рішення призупинити поставку Росії першого вертольотоносця "Містраль" на тлі посилення російської агресії в Україні. Росія тоді зажадала від Франції віддати або "Містралі", або гроші, а також заявила про намір подати в суд на Францію.