Росія скасує квоти для мігрантів від початку 2015 року

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції у Москві повідомив керівник департаменту з організації роботи з іноземними громадянами Федеральної міграційної служби Росії Сергій Темрякович.

"Патент як дозвіл на роботу у фізичних осіб діє з 1 липня 2010 року. З 1 січня 2015 року на підставі патенту іноземні громадяни, що законно перебувають на території РФ, зможуть працювати як у фізичних осіб, індивідуальних підприємців, так і в юридичних осіб", - сказав Темрякович.

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За його словами, такі громадяни протягом 30 днів після в'їзду повинні звернутися у ФМС для одержання патенту.

Темрякович повідомив, що патент видається на підставі документа, що посвідчує особу, міграційної карти, у якій як мета в'їзду в РФ зазначено "робота", медичного поліса, довідки про відсутність інфекційних захворювань, сертифіката про володіння російською мовою і знання історії і законодавства Росії. Крім того, мігрант зобов'язаний здати відбитки пальців і сфотографуватися.

Як сказав Темрякович, такий патент буде видаватися на термін від 1 до 12 місяців із можливістю продовження ще на 12 місяців, і таким чином мігрант на підставі патенту зможе законно без виїзду перебувати на території Росії два роки.

У свою чергу, заступник керівника департаменту з організації роботи з іноземними громадянами ФМС РФ Дмитро Демиденко повідомив, що вартість патенту буде відрізнятися залежно від регіону Росії. Зокрема, найдешевший патент буде коштувати 1 586 тис. рублів на місяць, у Москві - близько 4 тис. рублів.

"Ми надали право юридичним особам залучати іноземну робочу силу, повністю відмовившись від механізму квотування, який був для безвізовиків", - сказав Демиденко.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що у Росії можуть ввести нові квоти на роботу для мігрантів.