КНДР ліквідувала основний ракетний полігон Іхарі - ЗМІ

За даними джерел, роботи з демонтажу стартували на початку травня і закінчилися до 19 травня.

Північна Корея ліквідувала основний полігон Іхарі, призначений для випробування двигунів балістичних ракет.

Про це повідомляє спеціалізований сайт 38 North з посиланням на експертів з США, передає Радіо Свобода.

Уточнюється, що експерти зробили висновки про ліквідацію полігону на основі супутникових знімків. Проте поки невідомо, чи знищення об'єкта є свідченням припинення ракетної програми КНДР.

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Джерела 38 North повідомляють, що роботи з демонтажу стартували на початку травня і закінчилися до 19 травня.

За даними порталу, полігон Іхарі був єдиним відомим місцем, де йшли випробування твердопаливної ракети "Pukguksong-2". Її випробування пройшли в лютому минулого року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Північна Корея в присутності іноземних журналістів завершила демонтаж ядерного полігону Пхунгері. Знищення відбувалося серією вибухів, яка тривала кілька годин.